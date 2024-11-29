Постройневший Харламов рассказал, на какую хитрость пошла Ковальчук ради его похудения

Гарик Харламов заявил, что жена Катерина Ковальчук заставила его похудеть на 10 кг. Об этом сообщает The Voice.

28 ноября состоялась премия «Событие года», гостем которой стал Гарик Харламов. Юморист стал лауреатом в номинации «Медиаперсона года». Выйдя к журналистам, Гарик похвастался похудевшей фигурой. Как выяснилось, он сбросил вес благодаря супруге и ее хитрости: Катерина перестала кормить его большими порциями.

«Если сброшу 10 килограммов, то буду летать, как бабочка, порхать, как пчела, поверьте мне. Я в процессе. Для меня это все сложно дается. Все благодаря жене, она меня не кормит. В этом самый главный секрет, оказывается», — высказался юморист.

Также Гарик рассказал, что Ковальчук поддерживает его увлечение компьютерными играми и сборкой конструкторов. Харламов отшутился, заявив: «Она знала, за кого выходила замуж».

Юморист добавил, что брак с Катериной его не тяготит.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов заработал 151 штраф за нарушения ПДД. Подробности читайте в этой новости.

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