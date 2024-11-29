«Не сдерживайте себя»: Кристина Асмус иронично ответила на критику нового романа

Актриса Кристина Асмус высказалась по поводу клейма разлучницы и романа с женатым. Знаменитость иронично ответила на критику в соцсети.

На премьере сериала «Первый номер» Кристина рассекретила отношения с кинопродюсером. Позднее выяснилось, что еще неделю назад Илья Бурец был женат. Узнав об этом, россияне прозвали актрису разлучницей и обвинили в развале семьи. В личном блоге Кристина обратилась к фанатам с ответом на хейт.

«Наши портреты лепят все, кому не лень. Не сдерживайте себя, вам же виднее, а нам не жалко», — высказалась знаменитость.

Тем самым Асмус намекнула: сплетни о ее новом романе являются ложными.

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