НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 ноября 2024, 08:54
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«Не сдерживайте себя»: Кристина Асмус иронично ответила на критику нового романа

Кристина Асмус высказалась по поводу клейма разлучницы и романа с женатым .
«Не сдерживайте себя»: Кристина Асмус иронично ответила на критику нового романа

© Starface.ru

Актриса Кристина Асмус высказалась по поводу клейма разлучницы и романа с женатым. Знаменитость иронично ответила на критику в соцсети.

На премьере сериала «Первый номер» Кристина рассекретила отношения с кинопродюсером. Позднее выяснилось, что еще неделю назад Илья Бурец был женат. Узнав об этом, россияне прозвали актрису разлучницей и обвинили в развале семьи. В личном блоге Кристина обратилась к фанатам с ответом на хейт.

«Наши портреты лепят все, кому не лень. Не сдерживайте себя, вам же виднее, а нам не жалко», — высказалась знаменитость.

Тем самым Асмус намекнула: сплетни о ее новом романе являются ложными.

Ранее актриса Кристина Асмус пожаловалась на внешность. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Кети Топурии дебютировала на модном показе.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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