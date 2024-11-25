Харламов пересел на китайский автомобиль за 16 млн рублей и заработал более 150 штрафов

Известный комик, актер и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов получил 151 штраф за нарушения ПДД с марта по ноябрь 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, с 2018 по 2024 год юморист ездил на Porsche Cayenne, но в феврале решил сменить автомобиль на китайский Dongfen M-Hero за 16 млн рублей. Управляя предыдущей иномаркой, Харламов выплатил в общей сложности полмиллиона рублей штрафов.

После покупки «китайца» шоумен заплатил уже 127,5 тысячи рублей за 151 штраф. Суммарно у комика 126 штрафов за превышение скорости, 13 за неоплаченный проезд по платной дороге, 4 за парковку в неположенном месте, 4 за нарушение правил расположения ТС на проезжей части, 3 за несоблюдение знаков или разметки, 1 за остановку или стоянку в неположенном месте.

При этом восемь штрафов по платной дороге, три за превышение скорости и один за стоянку Гарик не оплатил до сих пор.

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