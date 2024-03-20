«Какой-то маразм»: Поргина заявила, что устроивший дебош в баре Кологривый может погубить себя

Актриса Людмила Поргина назвала поведение Никиты Кологривого в баре Новосибирска маразмом. Жена легендарного актера Николая Караченцова, с которым Кологривый себя сравнивал, дала комментарий телеканалу «360».

Звезда «Слова пацана» стал участником скандального инцидента в одном из ресторанов Новосибирска. Мужчина приставал к официантке и даже укусил ее за ногу после отказа продолжить вечер у него. Это поведение шокировало актрису Людмилу Поргину. Она отметила, что такое поведение может погубить как его карьеру, так и его личную жизнь, если он не прекратит.

«Для того чтобы быть похожим на Колю, нужно иметь талант на сцене! И в кинематографе играть разнообразные роли, петь, танцевать, двигаться прекрасно. А вместо этого он кусает официантку — какой-то маразм <…> Он может просто погубить себя», — убеждена звезда.

Согласно информации из Сети, Кологривый также работает с детьми в новосибирском театральном вузе. Поргина подчеркнула, что такое поведение не подходит в качестве образца для подрастающего поколения. Она считает, что с ним должен поговорить кто-то известный из театральной или киноиндустрии, чтобы помочь ему разобраться в себе.

«Он должен осознать! С ним прекратят работать, если он так дебоширит. Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе», – добавила она.

Ранее мы писали о том, как агент Никиты Кологривого прокомментировала его поведение в баре Новосибирска.