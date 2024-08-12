«Постоянно работаю»: экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о заработках после ухода из группы
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Бывшая участница «ВИА Гры» Санта Димопулос рассказала, чем занимается после ухода из группы. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.
Так, один из подписчиков звезды решил спросить, как Димопулос зарабатывает на жизнь после ухода из «ВИА Гры».
«Может, по моему Инстаграму* и не скажешь, но я постоянно работаю», — ответила артистка.
Певица отметила, что в настоящий момент развивается сразу в нескольких направлениях. В частности, около года Димопулос занимается коучингом, а также организует ретриты. Кроме того, более 10 лет исполнительница владеет компанией по перепродаже люксовых товаров.
Напомним, Санта Димопулос пришла в «ВИА Гру» на место солистки Надежды Грановской в декабре 2011-го, однако уже меньше чем через год ушла из коллектива, успев записать лишь одну песню «Алло, мам!».
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