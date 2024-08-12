«Получил бы в рыло»: Иосиф Пригожин осудил провокатора, обматерившего Максима Галкина*

Иосиф Пригожин назвал оскорбившего Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) зрителя провокатором. Об этом сообщает NEWS.ru.

Иосиф Пригожин раскритиковал россиянина, который оскорбил Максима Галкина* во время концерта в Юрмале. По словам продюсера, мужчина помешал поклонникам юмориста, которые просто хотели насладиться выступлением артиста.

«Помимо этого человека, который пришел с гвоздичками на концерт Галкина*, пришло еще большое количество людей посмотреть на творчество. Они идут просто расслабиться, получить удовольствие от творчества того или иного исполнителя. Я это воспринимаю как провокацию», — заявил он.

Пригожин добавил, что намеренно добиваться конфликтной ситуации, по его мнению, неправильно.

«Вот человек пришел, создал информационный повод, вспомнил лишний раз про Галкина* и такой, весь из себя гордый, сказал, что Максим [дурак, — прим. ред.], например, в присутствии публики. А если он один за кулисами был бы, может и получил бы в рыло», — рассказал продюсер.

Ранее мы писали о том, что обматеривший Максима Галкина* блогер раскрыл, почему устроил провокацию на концерте в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ.