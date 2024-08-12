«Специально снимала без фильтров»: 35-летняя Агата Муцениеце напугала подписчиков фото без макияжа

35-летняя актриса Агата Муцениеце поделилась кадрами, сделанными на съемочной площадке. На опубликованных снимках артистка предстала без макияжа, показав лицо крупным планом. Несмотря на то, что знаменитость призналась, что довольна своим внешним видом, пользователи Сети смогли разглядеть на ее лице морщины и пигментные пятна.

Агата Муцениеце рассказывала, что рано начала ухаживать за своей кожей, а сейчас регулярно посещает косметолога и довольна результатами.

«Специально снимала без фильтров вообще. Мне вот исполнилось уже 35 лет. И я понимаю, что не зря рано начала ухаживать за своим лицом», — заявляла актриса.

По мнению знаменитости, она отлично выглядит для своего возраста.

«И могу большое спасибо сказать косметологам. Красивая кожа — это увлажненная кожа», — отмечала Агата Муцениеце.

Актриса признавалась, что ей важно хорошо выглядеть, поэтому после рождения двоих детей она сразу взялась за свою фигуру. В настоящее время Агата Муцениеце продолжает тщательно следить за питанием и регулярно занимается спортом. Так, она старается ежедневно пробегать около пяти километров.

Напомним, Агата Муцениеце состояла в браке с актером Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. У экс-супругов есть 8-летняя дочь Мия и 11-летний сын Тимофей.

Ранее мы писали о том, что Агату Муцениеце не пустили в ресторан в Санкт-Петербурге из-за неподобающего вида.