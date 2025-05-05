«Поставили маловодие из-за вируса»: Лиза Моряк сообщила о задержке родов

29-летняя актриса Лиза Моряк сообщила о задержке вторых родов из-за вируса. Лиза рассказала о самочувствии в Telegram-канале.

В 2024 году Лиза и Сарик Андреасян узнали, что станут родителями во второй раз. По словам актрисы, эта беременность протекает сложнее предыдущей. Так, будучи в положении, Моряк отправилась на отдых в ОАЭ, где подцепила вирус, спровоцировавший маловодие. Лиза была убеждена, что из-за этого родит еще в апреле, однако у малыша свои планы.

«Мне поставили маловодие в этот раз из-за вируса, который я притащила из Дубая, и на 33 неделе моя плацента созрела. Но сегодня у меня началась 40 неделя, и малышка все еще внутри», — пожаловалась Лиза.

Моряк надеялась, что отправится в роддом 5 мая: ей хотелось вновь стать мамой в красивую дату, но роды так и не начались.

«У Бога свои планы. Я, если честно, на низком старте!» — резюмировала она.

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