«Потрясающая красотка»: беременная Лиза Моряк восхитила съемкой в образе русалки

Беременная актриса Лиза Моряк снялась в образе русалки, показав заметно округлившийся живот. В личном блоге звезда фильма «Онегин» поделилась кадрами с новой фотосессии и рассказала о выборе имени для будущего ребенка.

На опубликованных фото 29-летняя Лиза Моряк предстала в белом костюме, состоящем из топа, брюк и накидки, продемонстрировав округлившийся живот. Актриса позировала с распущенными волосами, уложенными кудрями с волнами, с цветами в прядях. Знаменитость сделали легкий макияж.

«В этот раз мы решили не отходить от традиции и хотим назвать нашу вторую дочь именем, в котором есть сочетание «ЛИ», созвучное с моим именем. Кто случайно наткнулся на пост: меня зовут Лиза, мою первую дочь — Элизабет, вторую… вот решаем!» — рассказала Лиза Моряк, призвав подписчиков помочь ей подобрать имя для ребенка в соответствии с традицией.

Пользователи Сети восхитились внешностью жены режиссера Сарика Андреасяна. Многие отметили, что в новом образе Лиза Моряк похожа на русалку.

«Русалка», «Потрясающая красотка», «Выглядите шикарно», — написали в комментариях.

Напомним, актриса и режиссер состоят в браке с 2022 года. В феврале 2023 года у Лизы Моряк и Сарика Андреасяна родилась дочь Элизабет. 18 ноября звезда «Онегина» сообщила, что они с мужем ждут второго ребенка. Недавно пара устроила гендер-пати в одном из кинотеатров Москвы. Артистка была шокирована, узнав, что они с мужем ждут вторую дочь. По словам знаменитости, ее «подвела интуиция», поскольку она думала, что родится сын.

Ранее сообщалось о том, что Лиза Моряк высказалась о браке с Сариком Андреасяном.