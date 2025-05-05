«Благодаря тебе я учусь отпускать детей»: Анна Михалкова сделала неожиданное признание о сыне

Актриса Анна Михалкова честно высказалась о младшем сыне по особому поводу. В личном блоге артистка обратилась к Сергею в день его 24-летия и неожиданно призналась: «Благодаря тебе я учусь отпускать детей».

4 мая среднему ребенку Анны Михалковой исполнилось 24 года. Дочь Никиты Михалкова опубликовала черно-белое фото Сергея и посвятила ему пост в соцсети. Актриса не стала скрывать: она восхищается сыном, который «живет в своем мире», и в нем много противоречий.

«Ты мой удивительный мальчик, который совершенно не поддается никакому анализу! Ты неуловимо паришь над этой жизнью и над обыденностью. В тебе столько противоречивого. Столько земного и столько необъяснимого. Ты живешь в своем мире, где есть свои законы, своя логика, свои правила», — заявила Анна Михалкова.

Знаменитость призналась: из-за самодостаточности Сергея ей и близким не хватает его внимания. Но вместе с тем Анна Михалкова нашла в этом плюс: «Благодаря тебе я учусь отпускать детей. Не обижаться на то, что они идут вперед, а ты остаешься позади них».

Артистка перечислила лучшие качества сына, назвав его «человеком огромного потенциала». Анна Михалкова пожелала Сергею «не терять свою непосредственность».

«У тебя прекрасное чувство юмора, и ты как никто умеешь рассмешить меня. Я люблю слушать твои наблюдения, меня всегда радует, как живо ты реагируешь на все происходящее вокруг. <…> Не теряй свою непосредственность, старайся быть чутким к другим и умей увидеть красоту даже в самых простых вещах. <…> Ты для меня всегда останешься моим маленьким Сергульком. <…> Знай, моя любовь и нежность в каждой секунде моих воспоминаний!» — высказалась актриса.

Напомним, Анна Михалкова состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей: 25-летний Андрей, 24-летний Сергей и 11-летняя Лидия.

Ранее сообщалось о том, что Анна Михалкова пошутила о своем родстве с Никитой Михалковым на престижной премии.