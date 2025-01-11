«Посмотрите на глаза»: Нюша намекнула на плохое душевное состояние, которое появилось после развода

Нюша намекнула на эмоциональные проблемы, возникшие после развода.

Певица подтвердила слухи о плохом душевном состоянии, в котором заподозрили ее поклонники. Об этом она заявила в личном блоге во время рубрики, где ей нужно было ответить на вопросы своих подписчиков.

Нюша не стала скрывать, что расставание с Игорем Сивовым сказалось на ее эмоциональном состоянии и внутренней гармонии.

Отвечая на вопросы подписчиков, певица решила дать комментарий о душевном состоянии после развода.

«Посмотрите на глаза. Как вы сами думаете?» — написала Нюша, избегая прямого ответа и разъяснений.

Также певица призналась, что от «мужчин нельзя убежать» и что каждый человек, который встречается в наших жизнях, может многому научить.

Напомним, что весной прошлого года артистка публично объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. По словам Нюши, она не смогла простить многочисленные измены со стороны супруга. У звездной пары есть двое детей: 6-летняя дочь Серафима-Симба и 3-летний сын Саффрон, проживающие на данный момент с отцом в Дубае. Певица заверила, что им с экс-супругом удалось сохранить прекрасные и дружеские отношения ради наследников.

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