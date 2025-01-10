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Опубликовано 10 января 2025, 12:50
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Певица Нюша рассказала, как следит за фигурой после родов

34-летняя Нюша заявила, что тренируется 6 раз в неделю для стройности фигуры.
Певица Нюша рассказала, как следит за фигурой после родов

© Starface.ru

34-летняя певица Нюша заявила, что тренируется 6 раз в неделю ради фигуры. Артистка рассказала о спортивном режиме в соцсети.

Певица Нюша родила двоих детей, но остается в хорошей форме. По словам артистки, она добилась подтянутой фигуры при помощи ежедневных тренировок. Помимо этого, Нюша делает массажи и следит за питанием.

«Занимаюсь шесть раз в неделю. Каждый второй день спорт, еще йога, растяжка и массаж. Всего получается шесть раз», — заявила знаменитость.

Ранее певица Нюша воссоединилась с экс-возлюбленным Егором Кридом на сцене в Новый год. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 41-летний певец Сергей Лазарев поправился за праздники на 4 кг. Сергей винит в лишнем весе салат «Оливье», который является одним из самых калорийных.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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