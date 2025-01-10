Певица Нюша рассказала, как следит за фигурой после родов

34-летняя певица Нюша заявила, что тренируется 6 раз в неделю ради фигуры. Артистка рассказала о спортивном режиме в соцсети.

Певица Нюша родила двоих детей, но остается в хорошей форме. По словам артистки, она добилась подтянутой фигуры при помощи ежедневных тренировок. Помимо этого, Нюша делает массажи и следит за питанием.

«Занимаюсь шесть раз в неделю. Каждый второй день спорт, еще йога, растяжка и массаж. Всего получается шесть раз», — заявила знаменитость.

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