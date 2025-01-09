Развод отменяется: Ольга Абрамова и Сергей Шнуров подогрели слухи о воссоединении

В сентябре прошлого года жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала заявление на развод. Лидер группы «Ленинград» никак не комментировал эти новости, но в одном из интервью намекнул, что они все еще вместе. Накануне супругу артиста заметили на его концерте на Бали.

Певец дал концерт на райском острове. В числе зрителей заметили Ольгу Абрамову. Предпринимательница обсуждала с сотрудником команды исполнителя хита «В Питере пить» какие-то организационные моменты, пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Первой женой артиста была Мария Исмагилова, которая родила ему дочь Серафиму. В браке со второй супругой Светланой появился на свет сын Аполлон. В 2010 году Шнуров женился на Матильде (Елене) Мозговой, с которой прожил восемь лет. В том же году у него появилась новая избранница, дочь уральского бизнесмена Ольга Абрамова.

Отметим, что после того, как Ольга вышла замуж за Шнурова, она стала помогать ему решать организационные моменты, связанные с группой. С 2020 года именно Абрамова владеет ООО «Ленинград-продакшн».

Напомним, в декабре Сергей Шнуров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце. При этом решение о разводе супругов вступило в силу еще в октябре. Однако у них было время его обжаловать.