«Посмотрим, что получится»: Ольга Орлова записала новую песню

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что записала новую песню. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Исполнительница не стала раскрывать подробности нового трека. Также Орлова пока не знает, вернется ли на сцену.

«Посмотрим, что получится», — поделилась знаменитость.

Напомним, Ольга Орлова прославилась благодаря участию в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Коллеги по проекту являются близкими подругами. 13 мая минувшего года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Девочка родилась 6 февраля 2023 года.

Певица замужем за предпринимателем по имени Валерий. Влюбленные сыграли свадьбу в декабре 2021 года. Помимо дочери у артистки есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Ранее Ольга Орлова рассказала о проблемах у нее дома.

Также Орлова объяснила, почему взрослая дочь супруга не пришла на его день рождения.