Ольга Орлова объяснила, почему взрослая дочь мужа не пришла на его день рождения

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, почему взрослая дочь супруга не пришла на его день рождения. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Супруги по традиции планировали отправиться в романтическое путешествие, однако в этом году из-за болезни собаки артистки поездку пришлось перенести. В итоге пара осталась в Москве, где и прошел день рождения мужа телеведущей.

При этом среди гостей торжества не оказалось старшей дочери супруга звезды, вследствие чего подписчики решили узнать у Орловой, почему девушка не пришла.

«К огромному сожалению, Яна с мужем сейчас на другом конце России, но мы ее всегда очень ждем. Анюта очень любит свою сестренку», — поделилась певица.

Ранее объявившая о романе телеведущая Ксения Бородина публично обратилась к мужу Ольги Орловой.

Также Ольга Орлова рассказала о перенесенном стрессе.