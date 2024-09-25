«Это уже не смешно»: Ольга Орлова рассказала о проблемах у нее дома

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о непростой обстановке дома. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Известно, что уже около месяца артистка ухаживает за псом Бруно, у которого обострилась наследственная лихорадка шарпеев. Орлова вынуждена круглосуточно делать питомцу колы, ставить капельницы и выводить на улицу. Накануне из дома звезды внезапно убежала кошка Соня, вследствие чего Ольге пришлось отправиться на ее поиски поздним вечером.

«Кажется, мои домашние решили проверить меня на прочность. Ночью опять приключения, теперь уже с Соней. Она убежала! Прошмыгнула под ворота и ушла гулять. Так что сейчас я выхожу на ее поиски. Больше мне, конечно, нечем заняться в 22.02...», — поделилась исполнительница.

Орлова добавила, что кошка вернулась домой утром, однако до этого момента телеведущая находилась в состоянии сильного стресса.

«Это такое привлечение внимания? Черная полоса? Сентябрь, это уже не смешно», — резюмировала она.

Ранее Ольга Орлова призналась, что три года не ела мясо.