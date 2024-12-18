«Посмешище»: Алсу посоветовала экс-мужу Абрамову перестать обижать женщин

Певица Алсу обратилась к бывшему мужу Яну Абрамову после развода и дала совет «перестать обижать женщин». В соцсетях звезда также высказалась и об адвокате Александре Добровинском, которому порекомендовала выйти на пенсию.

Исполнительница хита «Зимний сон» возмутилась словами юриста в новом интервью. Добровинский в разговоре с ведущей рассказал, что ему часто звонят люди, некоторые из которых близкие с Алсу, и рассказывают о ее новых отношениях. Он назвал имя мужчины, но его запикали в эфире. Певица попросила Добровинского озвучить имя.

Артистка выразила негодование в личном микроблоге.

«Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно врет и выставляет себя и его на посмешище. Зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному — начать новый год с того, что перестать обижать женщин. Второму — все-таки подумать об уходе на пенсию», — написала звезда.

После громкого разрыва с бизнесменом вокруг Алсу и Абрамова продолжается много разговоров. Недавно СМИ написали, что увидели мужчину с подругой артистки, но Алсу поспешила опровергнуть слухи. Она заявила, что сама делала этот снимок с объятиями, и было это еще несколько лет назад.