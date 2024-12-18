Певица Алсу попросила Александра Добровинского назвать имя ее нового возлюбленного. Артистка обратилась к адвокату в соцсети.

В недавнем интервью Добровинский заявил, что после развода Алсу нашла нового возлюбленного. По словам Александра, в звездных кругах давно обсуждают роман певицы и даже знают, кем является мужчина. Адвокат назвал имя предполагаемого ухажера Алсу, но в финальной версии интервью его «запикали». Увидев ролик, артистка обратилась к адвокату и попросила ей тоже озвучить имя.

«Пожалуйста, выдайте нам версию, где «не запикано»», — написала Алсу.

Тем самым артистка намекнула на ложность высказывания адвоката.

Отметим, что сам Добровинский не комментировал обращение певицы.

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