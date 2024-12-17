«Вы, наверное, догадываетесь»: Алсу оценила фото бывшего мужа в объятиях подруги

Певица Алсу отреагировала на публикации фото, на которых бывший муж Ян Абрамов обнимает ее подругу. Артистка назвала такие публикации заказными.

Соответствующий комментарий появился в ее личном блоге.

На распространенных в Сети кадрах Абрамов обнимал Яну Юханову – партнера Алсу по бизнесу. Сама бизнесвумен сообщила, что фото сделаны много лет назад на совместном отдыхе. Она даже разместила снимки, где одета так же, как на фото с Абрамовым, но уже с Алсу.

Певица подтвердила слова подруги и написала: «Приходится опровергать очередные лживые заказные статьи. Кто их заказывает, вы, наверное, догадываетесь».

Примечательно, что публикации появились, как только Алсу попала в больницу. Певица отменила концерт и заявила, что не может не только петь, но и говорить.