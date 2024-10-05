Последствия инсульта: у Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга

У актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

На днях 86-летнюю звезду сериала «Большая перемена» экстренно госпитализировали из-за жалоб на удушье. По данным источника, после тщательной диагностики организма Збруева врачи выявили у него патологию головного мозга. По словам специалистов, она могла развиться из-за острого нарушения мозгового кровообращения, которое обычно связывают с последствиями перенесенного инсульта. Кроме того, он также жаловался и на высокое давление.

На данный момент актер находится в больнице им. Боткина. Сообщается, что угрозы для жизни нет, но ему придется побыть под наблюдением врачей еще какое-то время. Родственники Александра рассказали, что он хорошо себя чувствует.

Напомним, что Александра госпитализировали 4 октября. Будучи в своей квартире в центре Москвы актер пожаловался на плохое самочувствие: ему было тяжело дышать.

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