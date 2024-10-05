«Сам прокомментирует, если захочет»: жена Василия Ливанова ответила на сообщения об остановке сердца актера

Супруга 89-летнего Василия Ливанова отреагировала на сообщения о том, что у актера остановилось сердце во время операции. В беседе с NEWS.ru режиссер Елена Ливанова заявила, что артист сам прокомментирует состояние своего здоровья, если посчитает нужным.

«Журналисты… прямо… не знаю, что сказать. Что хочу сказать — не могу вслух произнести. Люди зарабатывают, как могут. Сочувствую, что они такой способ выработали. Значит, я отвечаю так: Василий Борисович комментарии по поводу своего здоровья пока не хочет давать. Когда он захочет, он даст эти комментарии», — отметила жена Василия Ливанова.

Елена Ливанова возмутилась появившейся в СМИ информации о состоянии ее мужа. Режиссер напомнила о понятии врачебной тайны.

«А понятие врачебной тайны существует? Откуда это берется, что обсуждается, пишется и так далее? Это у нас тоже отменено? Если он не хочет обсуждать это, то что делать? У него есть на это право? Думаю, что есть. Василий Борисович сам прокомментирует, когда захочет, если захочет», — высказалась Елена Ливанова.

Напомним, 1 октября СМИ сообщили о госпитализации Василия Ливанова. Как писал Telegram-канал Mash, звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» попал в больницу с подозрением на инсульт. По данным канала, до этого актера оперировали в августе — тогда ему удалили тромб и расширили артерии. Позднее Mash утверждал, что во время операции у артиста остановилось сердце.

По информации РИА Новости, в настоящее время Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Н.В. Склифосовского, а его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее мы писали о том, что близкий друг Василия Ливанова рассказал о состоянии госпитализированного актера.