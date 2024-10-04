Пожаловался на удушье: 86-летнему Александру Збруеву вызвали скорую помощь в Москве

Актеру Александру Збруеву стало плохо в собственной квартире в Москве. Ему вызвали бригаду скорой помощи. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 86-летний член труппы театра «Ленком» находился 4 октября утром в своей квартире на Малой Бронной улице. Помощь врачей ему понадобилась из-за жалоб на удушье.

Медики оперативно прибыли домой к Збруеву. Сейчас, как отмечает mk.ru, актера осматривают специалисты. Информации о госпитализации пока не поступало.

Представители Александра Збруева комментариев по поводу его состояния не давали.

К слову, в конце сентября в Москве госпитализировали дочь Александра Збруева. 56-летняя Наталья пожаловалась на симптомы отравления, и ее экстренно доставили в больницу.

Напомним, что Александр Збруев 69 лет жизни отдал сцене «Ленкома». Он пережил пять художественных руководителей театра. Уважает он и нынешнего директора Марка Варшавера. По его словам, он держит культурное учреждение «в тонусе».

Ранее 90-летнюю актрису Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом.