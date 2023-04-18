После сообщений о разводе 34-летняя Мария Погребняк купила квартиру в ОАЭ за 30 млн рублей

В последнее время все внимание публики приковано к Марии Погребняк. Поговаривают, ее красивая история любви с известным футболистом подошла к концу, и причиной подобного являются его многочисленные измены. Пока светская львица не комментирует сложившуюся ситуацию, вместо этого в беседе с kp.ru она поделилась другими изменениями в жизни.

Как выяснилось, Мария решила сделать выгодное вложение и приобрела квартиру в Дубае за внушительную сумму. Речь идет про 30 миллионов рублей. Однако, в скором времени, Погребняк планирует получить доход от своей покупки.

«Дом еще достраивается, так что ключи я получу только в 2027 году. В зависимости от того, какая будет ситуация на рынке, я либо буду сдавать квартиру, либо продам ее процентов на 40 дороже, чем купила», — высказалась светская львица.

Также знаменитость добавила: на одной недвижимости она явно останавливаться не собирается. Вот почему в ближайшем времени она приобретет вторую квартиру в ОАЭ, правда, уже в рассрочку.

К слову, такую финансовую схему Погребняк придумала не просто так. Оказывается, она давно мечтает о собственной вилле в ОАЭ, но цена за нее внушительная даже для Марии. Именно поэтому она решила купить две квартиры, выгодно их продать с наценкой и на полученные средства осуществить свою мечту.

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