«Губы не спасем»: Марии Погребняк разрезали пол-лица из-за неудачной косметологической процедуры

Около месяца назад между участницами шоу ТНТ «Новые звезды в Африке» Марией Погребняк и Эвелиной Бледанс разгорелся масштабный конфликт, который продлился несколько дней, да и до сих пор артисткам так и не удалось примириться. Все началось с того, что актриса заявила, что все блогеры из-за множества пластических операций выглядят на одно лицо, и супруга футболиста не исключение. Погребняк обвинения коллеги смогли сильно задеть, и она посоветовала «мышкам» не лезть к «кошкам».

В новом интервью Алене Жигаловой Мария решила раскрыть, что же все-таки меняла в своей внешности. По ее словам, многие ей не верят, но на самом желе она делала только подтяжку и губы. Больше ничего не трогала, тем более, что один из опытов оказался настолько неудачным, что ей пришлось провести несколько серьезных операций и отдать баснословные деньги, чтобы просто спасти свое лицо.

Блогер рассказала, что в юности смотрела на Анджелину Джоли и мечтала быть такой же красивой, как она. В итоге в один момент она решилась на увеличение губ и нашла специалиста по объявлению. Клиника находилась в полуподвальном помещении, но это Погребняк не остановило. За две тысячи ей пообещали исполнить все пожелания, и она согласилась.

Когда процедура закончилась, Мария вернулась домой и сильно поругалась с родителями, которым не понравилось то, что их дочь без разрешения решила что-то сделать со своей внешностью. Девушку заставили удалить инъекции, и она вновь отправилась по врачам, вот только ни один из докторов не мог сказать, что же ей все-таки вкололи.

«Это оказался самый страшный препарат, который превращается в пластмассу в губах. Тогда не знали, что с ним делать. И со временем он начал эмигрировать. Губы были ужасные, страшные. Для меня это был какой-то ад», - призналась блогер.

Чтобы исправить свою внешность, Погребняк была готова на все, но никакие процедуры и массажи не помогали. И все становилось только хуже, когда телеведущая беременела. При ожидании каждого ребенка препарат начинал распространяться по всему ее лицу в виде маленьких комочков. И только спустя 11 лет Мария узнала, что справиться с проблемой ей поможет операция по разрезанию губ. Причем скальпелем проходились и по другим частям лица.

«Мне разрезали губы. Было две операции под общим наркозом. Каждая длилась около двух с половиной часов. Чтобы спасти свои губы я потратила большое количество денег. Спасибо хирургам-профессионалам, которые со всем справились, потому что в один момент они сказали: «Возможно, твои губы мы не спасем». И, естественно, заходы были не только здесь (на губах), резали и с боку, чтобы вытащить всю пластмассу из лица», - рассказала Погребняк.

Ранее появились подробности о возможном разводе Марии Погребняк с мужем.