«Дом с душком»: почему эмигрировавший Константин Меладзе может забыть о продаже имущества в РФ

В последнее время все внимание публики приковано к Константину Меладзе. О музыканте давно ничего не было слышно. Слухи о нем ходят разные: кто-то считает, что вместе с Брежневой он перебрался в Италию и там строит новую жизнь, а кто-то говорит об обратном и настаивает на разводе супругов. Одно известно точно: не так давно Меладзе выставил на продажу элитный особняк в РФ, однако пока сделку совершить так и не удалось. В эксклюзивной беседе с изданием «Экспресс газета» эксперт по недвижимости Кудрявцев объяснил сложившуюся ситуацию.

За свое имущество музыкант требует 300 миллионов рублей, и специалист считает, что для такого дома цена вполне оправдана. В нем имеются кинозал, гараж, хамам. Видно, что Брежнева и Меладзе «не экономили и делали все не из дешевых материалов».

При этом Кудрявцев раскритиковал дизайн особняка: здесь «много помещений, которые не бьются по стилю». Также эксперт заметил, что в доме присутствуют несочетаемые цвета. Вот почему он заявил: от своего имущества композитор будет долго избавляться.

«Есть более интересно построенные и стилистически выдержанные объекты», — высказался специалист.

Обратил эксперт внимание и на скандальную репутацию Меладзе, вот почему не каждый покупатель захочет с ним связываться.

«Не всем хотелось бы покупать дом с душком. Это большой минус для продажи недвижимости, потому что репутация хозяев дома тоже важна», — резюмировал Кудрявцев.

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