53-летняя фигуристка Маргарита Дробязко, в декабре родившая первого ребенка, 4 января вновь вышла на лед в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Как отмечает Woman.ru, спортсменка быстро восстановилась после родов и новогодние праздники провела уже полностью включенной в рабочий процесс.

О беременности Дробязко стало известно в конце прошлого года. Тогда фигуристка столкнулась с колоссальной критикой со стороны пользователей Сети — они отмечали, что на шестом десятке рожать уже поздно и небезопасно. Впрочем, все эти запугивания оказались напрасными — 6 декабря на свет в семье Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса появилась здоровая дочь Николина.

А 27 декабря спортсменка уже блистала на льду — она также исполнила одну из главных ролей в «Щелкунчике». Выступление же 4 января лишний раз доказало, что Дробязко прекрасно себя чувствует и завершать карьеру вовсе не собирается.

Ранее звезда отечественных ледовых шоу рассказала журналистам, как прошли роды. По словам Дробязко, они не стали для нее тяжелыми, несмотря на возраст.