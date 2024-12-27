Вышла на лед через 20 дней после родов: Маргарита Дробязко отменила декрет

Российская фигуристка Маргарита Дробязко ежегодно принимает участие в ледовых шоу Татьяны Навки. В этом году она вновь не смогла остаться в стороне и вышла на лед, несмотря на рождение ребенка, передает mk.ru.

У Дробязко 6 декабря появилась на свет дочь. Девочку назвали Николина. Спустя 20 дней после родов 52-летняя спортсменка приняла участие в ледовом шоу «Щелкунчик». Маргарита заменит Татьяну Навку в части новогодних представлений. Кроме того, она исполнила одну из главных ролей.

Супруг фигуристки Повилас Ванагас также задействован в одной из главных ролей в шоу Татьяны Навки. Он участвует в «Лебедином озере», премьера которого состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее Маргарита Дробязко рассказала журналистам, как прошли роды. По словам фигуристки, они не стали для нее тяжелыми, несмотря на возраст.