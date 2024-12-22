53-летняя фигуристка Маргарита Дробязко вышла в свет впервые после родов. Об этом сообщает StarHit.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями неделю назад. Фигуристка признавалась, что роды прошли для нее легко, несмотря на возраст. Девочке дали необычное имя — Николина. Свой выбор спортсмены объяснили тем, что имя хорошо сочетается с фамилией.

«С именем никакой истории нет на самом деле, просто нравится, благозвучно и с фамилией хорошо сочетается», — рассказывала Дробязко.

Все это время пара не посещала светские премьеры, но вчера они сделали исключение — Дробязко и Ванагаса заметили среди зрителей ледового шоу «Щелкунчик». Несмотря на то, что супруги сидели не в первом ряду, поклонникам удалось поздравить пару с пополнением, а Маргариту Дробязко с днем рождения, который прошел 21 декабря.

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