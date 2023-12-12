После операции Леониду Агутину придется всю жизнь сидеть на лекарствах: ослушался врачей

Популярному исполнителю Леониду Агутина после операции по удалению блуждающего тромба придется пожизненно принимать препараты, разжижающие кровь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, несмотря на рекомендации врачей о временном воздержании от выхода на сцену, артист, уже вернулся к работе, чтобы не упустить новогодние корпоративы.

Инсайдер из окружения Агутина подчеркивает, что операция на сосудах ног прошла успешно, но теперь ему необходимо регулярно принимать антикоагулянты, предотвращающие образование новых тромбов и разжижающие кровь.

Отмечается, что певец чувствует себя хорошо, и его здоровье постепенно улучшается. Агутин, хотя выбился из обычного графика, начинает возвращаться к рабочим обязанностям, включая подготовку к предстоящим выступлениям и релизам.

Ранее мы делились информацией о госпитализации Леонида Агутина из-за обнаружения блуждающего тромба в ногах. Напомним, что знаменитость самостоятельно обратился в больницу.

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