У актрисы Натальи Дрожжиной обострились проблемы с внутренними органами, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, артистка продолжает терять вес. Сейчас она весит менее 40 кг. При этом у Дрожжиной обострились проблемы с внутренними органами. Медики пытаются найти способы восстановить здоровье актрисы.

Проблемы у Дрожжиной возникли из-за сильного стресса, считают врачи. Актриса планирует оформить инвалидность.

Напомним, 75-летняя Наталья Дрожжина в 2023 году проходила подозреваемой по делу о мошенничестве и хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Согласно версии следствия, Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин украли более 20 миллионов рублей и лишили права собственности на квартиру наследников Баталова.

В результате, суд признал виновными Дрожжину и Цивина - актриса получила условный срок, а ее супруга посадили в колонию на 5 лет.

Ранее мы писали о том, что близкий друг Дрожжиной рассказал, что актриса похудела в 2 раза и очень истощена.