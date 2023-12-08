Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали из-за тромба в ноге

Леонида Агутина экстренно госпитализировали из-за тромба в ноге, об этом сообщает Telegram-канал Mash. Певец пожаловался медикам на сильные боли в ноге. После осмотра выяснилось, что у Агутина тромбоз глубоких вен. При этом заболевании образовавшийся тромб перекрывает кровоток и затрудняет подъем венозной крови от ног к лёгким и сердцу.

Врачи госпитализировали музыканта для начала медикаментозного лечения. Отмечается, что ближайшие концерты Леонида Агутина, которые запланированы на 3 января в Сочи и на 5 января в Дубае, под угрозой отмены.

Концертный директор артиста отказалась комментировать госпитализацию, сообщает телеканал «360».

«Без комментариев», — заявила Татьяна Ларина.

Последний раз Агутин рассказывал о проблемах со здоровьем около полугода назад — тогда после перелета ему понадобилась капельница.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге госпитализировали супругу Михаила Боярского Ларису Луппиан. Однако позже родственники музыканта опровергли эту информацию и заявили, что со здоровьем актрисы все хорошо.