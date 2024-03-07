После бани нырнул в прорубь: Роман Костомаров раскрыл неизвестные подробности госпитализации

Победитель Олимпийских игр, фигурист Роман Костомаров в документальном фильме раскрыл ранее неизвестные подробности госпитализации 10 января 2023 года. Он сообщил, что накануне был в бане, попарился и пару раз нырнул в прорубь.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Костомаров рассказал, что «это было жестким ударом по организму». Возвращаясь домой, спортсмен столкнулся с «невероятным кашлем», у него закололо в боку.

Спустя время он попал в больницу, где выявили пневмонию. Состояние фигуриста резко ухудшилось, начались осложнения.

Врачи были вынуждены ампутировать Роману кисти рук и ноги по колено. Благодаря этому он выжил и даже встал на коньки. Костомаров находился в больнице 175 дней – с 10 января по 6 июля 2023 года.

7 марта на ВДНХ состоялась премьера фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». На ней собрались самые важные для фигуриста люди, включая коллегу Татьяну Навку. Перед показом фильма спортсмен исполнил песню «Город, которого нет». Зрители в зале не могли сдержать слез.

До этого спортсмен рассказывал, что медики оценивали его шансы на выживание в 2-3%. Он назвал свой случай редким. У хирурга, оперировавшего Костомарова, спортсмен был первым пациентом, который «практически умер и остался живым». Несмотря на все сложности, он радуется, что удалось выжить. При этом фигурист не забывает, что после ампутации был в подавленном состоянии.