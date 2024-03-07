Роман Костомаров на премьере фильма исполнил песню «Город, которого нет»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перед премьерой документального фильма исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Под композицию из картины «Бандитский Петербург» некоторые присутствующие в зале начали плакать.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Часть песни Костомаров сидел, но затем продолжил исполнять композицию стоя. За спиной был видеоряд с голубым небом и облаками.

Показ фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» проходил на ВДНХ. На мероприятии присутствовали важные для Романа люди: фигуристка Татьяна Навка с мужем, певец Леонид Агутин, конечно, супруга Оксана Домнина, коллега Илья Авербух, артистка Юлия Ковальчуки другие.

Костомаров 175 дней провел в больнице – с 10 января 2023 года. За это время спортсмен перенес несколько операций по ампутации рук и ног. Его выписали только летом.

После этого Роман стал активно осваивать некогда привычные действия, но уже с протезами. Учился ходить по лестнице, плавать в бассейне, водить машину, писать.