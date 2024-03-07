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Опубликовано 07 марта 2024, 21:34
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Роман Костомаров на премьере фильма исполнил песню «Город, которого нет»

Роман Костомаров на премьере фильма исполнил песню «Город, которого нет»

© Kashaev Pavel/East News

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перед премьерой документального фильма исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Под композицию из картины «Бандитский Петербург» некоторые присутствующие в зале начали плакать.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Часть песни Костомаров сидел, но затем продолжил исполнять композицию стоя. За спиной был видеоряд с голубым небом и облаками.

Показ фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» проходил на ВДНХ. На мероприятии присутствовали важные для Романа люди: фигуристка Татьяна Навка с мужем, певец Леонид Агутин, конечно, супруга Оксана Домнина, коллега Илья Авербух, артистка Юлия Ковальчуки другие.

Костомаров 175 дней провел в больнице – с 10 января 2023 года. За это время спортсмен перенес несколько операций по ампутации рук и ног. Его выписали только летом.

После этого Роман стал активно осваивать некогда привычные действия, но уже с протезами. Учился ходить по лестнице, плавать в бассейне, водить машину, писать.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Роман Костомаров
песня
премьера