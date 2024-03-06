«2-3% людей выживают»: Костомаров раскрыл подробности болезни и ампутации

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, который прошел через ампутацию рук и ног, поделился подробностями своей реабилитации. Его слова приводит «Матч ТВ».

Как признался спортсмен, хирург оценивал шансы на выживание в 2-3%.

«Мой случай действительно редкий. У опытного хирурга, который проводил операцию, я был первым в его практике, когда пациент практически умер и остался живым. По его словам, 2-3% людей в таких случаях выживают», - заявил Костомаров.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что рад тому, что ему удалось выжить. При этом он уточнил, что находился в подавленном состоянии после ампутации.

Напомним, в начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с осложнениями после пневмонии. Из-за начавшегося некроза тканей фигурист перенес несколько ампутаций конечностей.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров и Оксана Домнина выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов».