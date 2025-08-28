«Пошутили ради хайпа»: Филипп Киркоров прокомментировал инцидент на «Новой волне»

Филипп Киркоров высказался об инциденте на «Новой волне» фразой «живем дальше». Слова артиста передает The Voice.

Выступление Филиппа на «Новой волне» обернулось инцидентом. Во время номера певец должен был забраться на лестницу, но, не устояв на ступеньке, рухнул на сцену. Как выяснилось, Киркоров не переживает из-за случившегося. Артист уточнил, что не получил травм благодаря спортивной подготовке.

«Ну да, я упал, сразу сгруппировался, вскочил. Сказывается моя спортивная подготовка. Так что все нормально. Живем дальше», — высказался он.

Ходили слухи, что после инцидента Филипп уволил танцоров. Однако певец опроверг подобные сообщения. Как выяснилось, в его команде не произошло изменений.

«Это была шутка. Типа я их уволил. Не-не-не. Мы так пошутили ради хайпа. Все ребята на месте», — резюмировал он.

