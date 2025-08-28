«Есть что скрывать»: коллега Аллегровой объяснила ее поведение с журналистами на «Новой волне»

Светлана Разина заявила, что Ирина Аллегрова хочет скрыть нежелательные факты о себе. Слова певицы передает «Абзац».

Ирина Аллегрова угодила в скандал на «Новой волне». Певица грубо отвечала на вопросы журналистов, а ее охрана слепила фонариком их глаза. Экс-солистка «Миража» предположила, что поведение коллеги связано с желанием скрыть подробности о себе. Также, по ее мнению, Аллегрова боялась неудачных снимков, поэтому прикрывала лицо цветами.

«Такое поведение указывает на то, что артисту есть что скрывать. Подобное общение с прессой, конечно, недопустимо. У меня тоже был негативный опыт с журналистами, но, обжегшись на молоке, на воду не дуют. Фонарики в лица – это перебор. Может, она боялась, что ее снимут с невыгодного ракурса. Возрастные звезды часто за это переживают», — высказалась знаменитость.

Напомним, Аллегрова в последние годы редко выходит на сцену и почти не общается с журналистами.

