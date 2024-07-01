Две поклонницы Агутина обратились в полицию, так как их не пустили на концерт

Две фанатки певца Леонида Агутина обратились в полицию – женщин не пустили на концерт. Билеты, которые они купили, не сработали на входе.

Об этом пишет сайт 78.ru.

Женщины 39 и 44 лет приобрели билеты на концерт звезды на одной и той же платформе. Одна отдала 2500 рублей, другая – 500. Однако билеты не сработали, поклонниц не пустили на шоу.

Обе фанатки обратились в полицию. Они попросили разобраться в случившемся. Издание отмечает, что, вероятно, билеты были куплены у спекулянтов.

Ранее сообщалось, что Агутин посвятил песню актрисе Анастасии Заворотнюк. Композиция получила название «Паришь в небесах».

Также сообщалось, что Агутин снял новый клип. Артист высмеял в нем богатых артистов, которые привыкли хвастаться дорогими покупками.