«Пошел ты!»: выписанного из психбольницы Позова довели на шоу Павла Воли

Дмитрий Позов разозлился на соведущего Павла Воли, который назвал его «психом». Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

Весной 2025 года Дмитрий рассказал о нахождении в психиатрической больнице. По словам комика, он не справлялся самостоятельно с депрессией, которую «запивал» алкоголем. Выйдя из клиники, Позов вернулся на ТВ, однако коллеги колко о нем высказались, пошутив над недугом.

«Дмитрий — самый талантливый из импровизаторов, ведь совсем недавно он показал всей России невероятную пародию на Гуфа и Джигана», — сказал соведущий Воли.

Затем он добавил: «А вообще, вы спокойный, на психа не похож!».

Слова явно задели Дмитрия, который в эфире шоу ответил обидчику: «Пошел ты!».

Ранее Дмитрий Позов заявил, что они «не нашли компромисс» с женой и расстались. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Николай Басков со сцены пошутил над восстановившимся после ожогов Филиппом Киркоровым.