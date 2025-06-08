«От тебя пошло святое свечение»: Басков со сцены посмеялся над Киркоровым

Филипп Киркоров впервые после госпитализации из-за ожогов вышел в свет и стал объектом насмешек Николая Баскова. Артисты встретились на сцене премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда».

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» победил в номинации «Лучшая кавер-версия» за свой хит «Фиолетовая вата». Когда Филипп поднялся за наградой, его встречал ведущий мероприятия Басков.

«Я смотрю от тебя пошло святое свечение: к тебе можно прикладываться. Сейчас Филипп первым рядам кариес вылечит», - приводит слова Николая mk.ru.

При этом Киркоров был не в состоянии импровизировать и предпочел не ввязываться в диалог с коллегой.

«Сейчас он скажет, что я у него время отнимаю, - коротко ответил певец, забрал «тарелку» и ушел за кулисы.

Там Киркоров встретил поклонников и получил в подарок эксклюзивный чемодан. Певец был приятно удивлен и попросил еще один такой же, но получил отказ.

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время сольного концерта в Санкт-Петербурге. На артисте загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец продолжил выступление, однако позже стало известно, что рана воспалилась.

Ранее Киркоров заверил, что полностью восстановился после ожогов и сравнил себя с птицей Феникс.