«Не нашли компромисс»: Позов высказался об отношениях с женой после новостей о лечении в рехабе

Дмитрий Позов высказался об отношениях с женой после новостей о лечении в рехабе.

Недавно звезда шоу «Импровизация» рассказал о проблемах в жизни. Оказалось, что сейчас он находится в рехабе, где проходит лечение от алкоголизма.

По словам Дмитрия, в его жизни произошли трагические события, после которых у него появилась депрессия: он не выдержал и начал пить.

Дмитрий подчеркнул, что на фоне психологических проблем возникли разногласия и в браке, с которыми они не смогли справиться с женой. В личном блоге Позов заявил, что расставание с Екатериной связано с тем, что они не смогли договориться в решении некоторых вопросов.

«Прекратите ругаться на Катю. Я вообще не верил, что бывает такая любовь. Но не сошлись в некоторых вопросах, не нашли компромисс. И до сих пор не можем пока устаканить взаимоотношения. Да мы не опровергаем развод. Пусть официально его нет. Это лишь бумажки», - объяснил артист.

Кроме того, Позов надеется, что после лечения клинике он сможет найти новый смысл жизни.

Ранее мы писали о том, что звезда «Импровизации» Дима Позов начал пить, ушел из семьи и оказался в рехабе.

Также сообщалось, что происходит в карьере Глеба из «Три дня дождя» после рехаба.