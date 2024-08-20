Историк моды Александр Васильев ответил на обвинения в недостаточном патриотизме. Об этом стало известно в эфире шоу YouTube-канала Канада Плюс.

В новом интервью Васильев призвал заменить иностранное слово «патриот» на «родиналюбец». Также историк моды считает, что патриотичный человек должен пользоваться вещами отечественного производства и отдыхать в Сочи.

«Многие считают меня недостаточно патриотичным. К сожалению, больше, чем я, про историю моды на русском языке никто не знает», — высказался Александр.

Напомним, что Васильев уехал из России в 2022 году и отказался от съемок в «Модном приговоре».

Ранее уехавший из РФ Александр Васильев пообещал вернуться на телевидение через 10 лет. Подробности читайте в этой новости.

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