Снялась в прозрачном платье: похудевшая на 35 кг певица Бьянка продемонстрировала фигуру

39-летняя певица Бьянка (Татьяна Липницкая) вышла в свет после похудения на 35 кг. Исполнительница хита «Наступит ночь» появилась на публике в полупрозрачном платье и продемонстрировала фигуру. Артистка поделилась кадрами в личном блоге.

На опубликованных снимках Бьянка предстала в черном полупрозрачном платье. Певица дополнила образ серебряными украшениями, очками и босоножками на высокой танкетке. Артистка сделала яркий макияж с красной помадой и собрала волосы в высокий хвост. Знаменитость позировала вместе с шоуменом Михаилом Галустяном, моделью Аланой Мамаевой и журналисткой Аленой Жигаловой.

Напомним, в начале этого года певица поразила поклонников преобразившейся внешностью, похудев на 32 кг. В марте Бьянка перенесла абдоминопластику (пластику живота). По словам знаменитости, ей исправили зону живота и выкачали жир у ног. Артистка признавалась, что потратила на операцию около 3 млн рублей.

В мае Бьянка похудела еще на 3,5 кг. Певица регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. Как утверждала артистка, ей удалось сбросить вес благодаря «регулярным тренировкам, плаванию и правильному питанию». Сейчас для поддержания формы она продолжает заниматься спортом, ходит на лечебную физкультуру и в бассейн. Знаменитость отметила, что «снова ощущает себя энергичной и полной сил».

Ранее сообщалось о том, что Бьянка показала фигуру после пластики за 3 млн рублей.