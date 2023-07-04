Посетившая мероприятие в Сочи певица Анжелика Варум напугала публику истощенным видом

Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже давно вместе, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Однако на протяжении нескольких месяцев в Сети обсуждают развод артистов. Ни Варум, ни Агутин никак не комментируют подобные сообщения. На днях супруги появились на одном мероприятии, и их совместный выход стал самым обсуждаемым событием.

Анжелика и Леонид посетили финал детского конкурса в Сочи, во время которого они не только судили работы участников, но и вышли на сцену со своими композициями. По кадрам, распространившимся по Сети, заметно, что супруга музыканта изменилась до неузнаваемости: 54-летняя Варум сильно похудела. Подписчики предположили, что Анжелика стремительно теряет вес на нервной почве.

«Что-то Варум совсем отощала. Сильно похудела», — написали фолловеры.

К слову, сама певица не стала реагировать на высказывания пользователей Сети.

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