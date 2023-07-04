Судьба давно предопределена: названа причина всех неудач 74-летней певицы Аллы Пугачевой

В последнее время все внимание публики приковано к Алле Пугачевой. Когда-то певица сумела построить успешную карьеру в РФ и была любимицей публики, однако все изменилось год назад. Тогда артистка со скандалом покинула территорию России и стала оставлять гневные комментарии в адрес соотечественников. Взглянув на старый автограф знаменитости, графолог Анна Самойленко заявила, что ее судьба давно была предопределена.

По мнению эксперта, почерк Пугачевой отличается от стандартной прописи: в нем прослеживается такая черта певицы, как независимость. Для исполнительницы хита «Арлекино» важна внутренняя свобода, поэтому ей безразлично общественное мнение.

«С такой степенью индивидуальности человек легко может попадать в скандальные истории, потому что мало сверяется с общественными нормами», — заявила специалист.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская встала на защиту уехавшей из РФ Аллы Пугачевой и назвала ее великой. Подробности смотрите в этой статье.