Без вмешательств не обошлось: пластический хирург рассекретила операции Анжелики Варум
Пластический хирург Ольга Рабодзей заявила, что певица Анжелика Варум увеличила грудь.
Фото: Starface.ru
Многие звезды шоу-бизнеса не скрывают пристрастия к пластической хирургии. Ни для кого не секрет, что при помощи операций певец Филипп Киркоров кардинально изменил внешность, вот почему теперь он не выглядит на свой возраст. Однако некоторые знаменитости предпочитают не говорить про перенесенные манипуляции и омолаживающие процедуры. Например, певица Анжелика Варум уже несколько лет уходит от вопросов о пластической хирургии, ссылаясь на страх перед скальпелем и болью. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» хирург Ольга Рабодзей перечислила изменения во внешности знаменитости, о которых многие не догадывались.
Если посмотреть на фотографии Варум, то можно заметить, что за последнее время ее взгляд стал более открытым и свежим. Это говорит о том, что супруга Леонида Агутина перенесла блефаропластику.
«Эта процедура помогает избавиться от возрастных изменений и косметических дефектов, связанных с областью вокруг глаз. Во время хирургического вмешательства удаляются излишки тканей, в результате чего кожа вокруг глаз становится подтянутой, взгляд приобретает свежесть, а также меняется форма», — высказалась эксперт.
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Также пластический хирург отметила: не обошлась Варум и без уколов красоты, а также профессиональной корректировки овала лица.
«Скорей всего, идеальное лицо артистки – это эффект биоревитализации и ботулинотерапии. А вот отсутствие морщин – это работа ботокса. Также можно говорить о процедуре омоложения способом введения филлеров в области скул и коррекции лица с помощью вживления мезонитей, которые состоят из полимолочной кислоты и вводятся под кожу очень тонкой иголкой», — пояснила эксперт.
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Кроме того, пользователи Сети давно подозревают Анжелику в увеличении груди. Поговаривают, после рождения дочери артистка обратилась к специалистам из Швейцарии, однако операция прошла не очень успешно. Ольга Рабодзей убеждена: знаменитость перенесла повторную маммопластику, чтобы исправить ошибки иностранных врачей.
«Это вмешательство позволило устранить недостатки, и сейчас декольте певицы можно только позавидовать», — резюмировала Рабодзей.
Ольга Рабодзей
Пластический хирург