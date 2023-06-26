Без вмешательств не обошлось: пластический хирург рассекретила операции Анжелики Варум

Многие звезды шоу-бизнеса не скрывают пристрастия к пластической хирургии. Ни для кого не секрет, что при помощи операций певец Филипп Киркоров кардинально изменил внешность, вот почему теперь он не выглядит на свой возраст. Однако некоторые знаменитости предпочитают не говорить про перенесенные манипуляции и омолаживающие процедуры. Например, певица Анжелика Варум уже несколько лет уходит от вопросов о пластической хирургии, ссылаясь на страх перед скальпелем и болью. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» хирург Ольга Рабодзей перечислила изменения во внешности знаменитости, о которых многие не догадывались.

Если посмотреть на фотографии Варум, то можно заметить, что за последнее время ее взгляд стал более открытым и свежим. Это говорит о том, что супруга Леонида Агутина перенесла блефаропластику.