«Посадили на жесткие антибиотики»: Семенович рассказала о своем заболевании

44-летняя певица Анна Семенович рассказала, что перепутала пневмонию с простудой. Артистка вспомнила о серьезном заболевании в эфире шоу «Звезды сошлись».

Анна Семенович сильно переболела. У нее был насморк, слабость и температура 37,5. При этом Анна не стала отменять съемки в проектах. Она прилетела в Сочи по работе, но ее самочувствие стало еще хуже. Посоветовавшись с подругой, Семенович решила обратиться к врачам и записаться на КТ.

«Мне говорят, что 12 или 15 процентов поражения легких. Меня посадили на жесткие антибиотики, одни не помогли, поэтому выписали другие. Неделю амбулаторно лечилась», — рассказала Анна.

Ранее певицу Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной. Отметим, что певица скрывает личность избранника. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 87-летняя актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ковид.