«Он не публичный человек»: Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной

Певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не раскрывает своего нового возлюбленного. Однако в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка все же немного рассказала об избраннике.

По словам Анны Семенович, новый возлюбленный — ее ровесник. Мужчина не привык к публичности, поэтому старается не появляться перед камерами.

«Он не публичный человек, он не скрывается, но прямо не хочет, чтобы мы перед камерами стояли, стесняется», — поделилась певица.

Из-за того, что Анна Семенович тщательно скрывает своего избранника, многие стали подозревать, что у знаменитости роман с женатым мужчиной. Сама же артистка считает, что женатые мужчины вступают в отношения только тогда, когда брак разрушен.

«Если только мужчина заводит какие-то серьезные отношения, скажем так, на стороне, а не со своей женой, это говорит о том, что у них уже все разрушено», — отметила Анна Семенович.

Певица поделилась, что ее возлюбленный — состоятельный человек. Он уже подарил артистке сережки с бриллиантами, а недавно пара отдыхала на Мальдивах. Более того, Анна Семенович получила от избранника предложение руки и сердца. Мужчина хочет создать с ней официальную семью.

«Намекает регулярно, я пока думаю. Хочет детей, мы оба к этому готовы», — призналась артистка.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович раскрыла свое отношение к расставаниям.