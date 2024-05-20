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Опубликовано 20 мая 2024, 10:05
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Mash: 87-летняя актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии

Mash: 87-летняя актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии

© Ivanov Sergey/East News

Госпитализированная 19 мая актриса Светлана Немоляева находится в тяжёлом состоянии. У 87-летней звезды фильма «Служебный роман» диагностировали коронавирус.

Как пишет Telegram-канал Mash, сейчас Немоляева находится под наблюдением врачей в одной из столичных больниц.

Проведенное обследование выявило дыхательную недостаточность. При этом критических изменений в легких у актрисы нет. Тест на ковид также оказался положительным.

19 мая Немоляева должна была выйти на сцену театра Маяковского. Она была задействована в спектакле «Бешеные деньги». Постановку пришлось перенести на 1 июля.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного с пневмонией певца Николая Носкова резко ухудшилось. У него появились сильные боли в животе на фоне приема сильнодействующих лекарств.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Светлана Немоляева
болезнь
актриса
коронавирус