Поработавший с Иваном Ургантом блогер отказался приглашать его на интервью
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Блогер и комик Сергей Мезенцев заявил, что не пригласил бы шоумена Ивана Урганта к себе на интервью. Об этом он рассказал в своем YouTube-подкасте.
Мезенцев признался, что на протяжении долгого времени равнялся на Урганта в профессиональном плане, и ему импонировала его работа на телевидении. Однако после работы в шоу «Вечерний Ургант» блогер понял, что не желает брать интервью у артиста.
«Я понимаю, что беседы, к сожалению, не получится. Я его не чувствую, и он, скорее всего, не чувствует меня», — высказался блогер.
Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда не поддержал СВО. Из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант», а также отказались приглашать в качестве ведущего.
Недавно продюсер Иосиф Пригожин признался, что Ивана Урганта не хватает на телевидении.
Также сообщалось, что 23-летняя падчерица Ивана Урганта ищет подработку в Грузии.