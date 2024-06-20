«От осины не родятся апельсины»: Иосиф Пригожин высказался о возвращении Ивана Урганта на телевидение

Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту телеведущего Ивана Урганта и выразил мнение, что шоумена очень не хватает на телевидении. По мнению мужа певицы Валерии, программа «Вечерний Ургант» была абсолютно гармонична в эфире Первого канала.

«В нем сочетается все. И культура, и воспитание, и грация. Это династия, у него отец актер, бабушка известная актриса, мы выросли на фильмах с ее участием. От осины не родятся апельсины. И в этом смысле на нем природа не отдохнула», — заявил Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Продюсер также назвал Ивана очень комфортным человеком в плане общения и признался, что всегда был в восторге от его профессионализма и воспитания.

Вместе с тем, Пригожин не смог ответить на вопрос о том, вернется ли Ургант на телевидение, но подчеркнул, что испытывает к нему симпатию и уважение.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда не поддержал СВО. Из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант», а также отказались приглашать в качестве ведущего.

Ранее участники КВН неожиданно попросили вернуть Ивана Урганта и его шоу на Первый канал. Юмористы заявили о своем желании в формате ответа на вопрос, который задал Константин Эрнст. Гендиректору Первого канала идея участников понравилась, так как он поставил команде высшую оценку — пять баллов.